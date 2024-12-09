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Жителя Хабаровского края задержали после кражи телефона у знакомого

Он планировал продать гаджет.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники полиции Солнечного района задержали подозреваемого в краже телефона. От действий преступника пострадал 53-летний житель. Из его квартиры пропал мобильник за семь тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Во время проведения розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого: ранее судимого за имущественные преступления 39-летнего жителя поселка Горный.

«Со слов подозреваемого, в ходе распития спиртных напитков он заметил сотовый телефон, принадлежащий хозяину квартиры, дождался, когда потерпевший уснет, похитил гаджет и скрылся. Фигурант намеревался продать похищенный сотовый телефон, а вырученные денежные средства потратить на алкоголь и продукты питания, но был задержан сотрудниками полиции», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Заведено уголовное дело о краже. Мужчину ждет до пяти лет колонии. Он находится под подпиской о невыезде.

Похищенный телефон возвращен законному владельцу.