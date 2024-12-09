Жителя Хабаровского края задержали после кражи телефона у знакомого

«Со слов подозреваемого, в ходе распития спиртных напитков он заметил сотовый телефон, принадлежащий хозяину квартиры, дождался, когда потерпевший уснет, похитил гаджет и скрылся. Фигурант намеревался продать похищенный сотовый телефон, а вырученные денежные средства потратить на алкоголь и продукты питания, но был задержан сотрудниками полиции», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.