Жителя Хабаровского края задержали после кражи телефона у знакомого

Сотрудники полиции Солнечного района задержали подозреваемого в краже телефона. От действий преступника пострадал 53-летний житель. Из его квартиры пропал мобильник за семь тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Во время проведения розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого: ранее судимого за имущественные преступления 39-летнего жителя поселка Горный.
«Со слов подозреваемого, в ходе распития спиртных напитков он заметил сотовый телефон, принадлежащий хозяину квартиры, дождался, когда потерпевший уснет, похитил гаджет и скрылся. Фигурант намеревался продать похищенный сотовый телефон, а вырученные денежные средства потратить на алкоголь и продукты питания, но был задержан сотрудниками полиции», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Заведено уголовное дело о краже. Мужчину ждет до пяти лет колонии. Он находится под подпиской о невыезде.
Похищенный телефон возвращен законному владельцу.