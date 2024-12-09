В рамках дела экс-сотрудника МВД арестовали имущество на 2,1 млрд рублей

Ранее в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что под арест попали одно жилое и два нежилых помещения и 13 банковских счетов супруги одного из обвиняемых. Также арестовано одно жилое и пять нежилых помещений брата одного из обвиняемых. Кроме того, в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что фигуранты оформляли брокерские и банковские счета на доверенных лиц, суд арестовал 30 банковских счетов.