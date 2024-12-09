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В рамках дела экс-сотрудника МВД арестовали имущество на 2,1 млрд рублей

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Имущество стоимостью более 2,1 миллиарда рублей арестовано в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего сотрудника МВД Георгия Сатюкова, обвиняемого во взяточничестве на пять миллиардов рублей и скрывшегося за границей, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Источник: РИА "Новости"

В апреле Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-сотрудника МВД России, специализировавшегося на борьбе с финансовыми махинациями, Георгия Сатюкова за взяточничество в 5 миллиардов рублей. Сообщалось, что московские суды по ходатайству следствия накладывают аресты на активы Сатюкова и Дмитрия Соколова, который был его подчиненным. Сейчас оба фигуранта находятся в международном розыске. Сатюкову вменяют получение взяток в особо крупном размере, Соколову — посредничество в их получении.

Согласно материалам, которые есть в распоряжении РИА Новости, с марта по октябрь 2019 года Сатюков получил взятку в виде криптовалют — не менее 2 119 биткоинов (ВТС), 10 016 эфириума (ЕТН), эквивалентных не менее 4,9 миллиарда рублей, через криптокошельки «за незаконные действия, бездействие и общее покровительство по службе».

«По уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения управления “К” Бюро специальных технических мероприятий МВД России Георгия Сатюкова наложен арест на имущество стоимостью более 2,1 млрд рублей», — сказал Бастрыкин.

Он добавил, что, по данным следствия, Сатюков получил взятку в 5 миллиардов рублей криптовалютами биткоин и эфириум от администратора криптобиржи за общее покровительство.

Ранее в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что под арест попали одно жилое и два нежилых помещения и 13 банковских счетов супруги одного из обвиняемых. Также арестовано одно жилое и пять нежилых помещений брата одного из обвиняемых. Кроме того, в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что фигуранты оформляли брокерские и банковские счета на доверенных лиц, суд арестовал 30 банковских счетов.

Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.