В рамках дела экс-сотрудника МВД арестовали имущество на 2,1 млрд рублей

В апреле Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-сотрудника МВД России, специализировавшегося на борьбе с финансовыми махинациями, Георгия Сатюкова за взяточничество в 5 миллиардов рублей. Сообщалось, что московские суды по ходатайству следствия накладывают аресты на активы Сатюкова и Дмитрия Соколова, который был его подчиненным. Сейчас оба фигуранта находятся в международном розыске. Сатюкову вменяют получение взяток в особо крупном размере, Соколову — посредничество в их получении.
Согласно материалам, которые есть в распоряжении РИА Новости, с марта по октябрь 2019 года Сатюков получил взятку в виде криптовалют — не менее 2 119 биткоинов (ВТС), 10 016 эфириума (ЕТН), эквивалентных не менее 4,9 миллиарда рублей, через криптокошельки «за незаконные действия, бездействие и общее покровительство по службе».
«По уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения управления “К” Бюро специальных технических мероприятий МВД России Георгия Сатюкова наложен арест на имущество стоимостью более 2,1 млрд рублей», — сказал Бастрыкин.
Он добавил, что, по данным следствия, Сатюков получил взятку в 5 миллиардов рублей криптовалютами биткоин и эфириум от администратора криптобиржи за общее покровительство.
Ранее в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что под арест попали одно жилое и два нежилых помещения и 13 банковских счетов супруги одного из обвиняемых. Также арестовано одно жилое и пять нежилых помещений брата одного из обвиняемых. Кроме того, в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что фигуранты оформляли брокерские и банковские счета на доверенных лиц, суд арестовал 30 банковских счетов.
Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.