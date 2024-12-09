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Во Владивостоке были спасены 5 человек из горящего кафе

Кафе на улице Снеговая было охвачено огнем.

Источник: МЧС РФ

Ночью с 8 на 9 декабря случилось возгорание в кафе. Все произошло во Владивостоке, в пристройке к административному зданию, находящейся на улице Снеговой. Во время пожара сотрудники службы МЧС спасли 5 человек.

«Когда пожарные приехали, они увидели, что кафе охвачено огнём изнутри, а крыша уже пылает. Сотрудники МЧС России с помощью специального оборудования вывели из задымлённого административного здания, в котором были жилые помещения, пять человек», — прокомментировала пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

В результате возгорания в кафе, огнём была охвачена территория площадью примерно 50 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал и не погиб. В настоящее время проводится расследование для установления причины пожара и оценки нанесённого ущерба.

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