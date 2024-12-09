12-летний мальчик устроил ДТП на родительском автомобиле во Владивостоке

Возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение нетяжёлого вреда здоровью потерпевшего». Очевидно, что у 12-летнего школьника водительских прав в силу возраста нет, так что семья мальчика отделается штрафом: от 2500 до 5000 рублей, если вред здоровью второго ребёнка будет оценён как лёгкий, от 10 до 25 тысяч рублей, если вред окажется средней тяжести. Это обстоятельство будет определено по результатам медицинской экспертизы.