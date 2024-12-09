12-летний мальчик устроил ДТП на родительском автомобиле во Владивостоке

Мальчики решили угнать автомобиль родителей одного из них, пользуясь отсутствием надзора со стороны взрослых (в социальных сетях пишут, что взрослые, по словам детей — участников аварии, отмечали чей-то день рождения и в изобилии употребляли алкогольные напитки в ходе праздника).
Малолетний автомобилист вёл внедорожник Toyota RAV4 по направлению от улицы Радио к улице Чапаева, но в районе дома № 93 на улице Мусоргского не справился с управлением, наехав на бордюрный камень и косогор. Автомобиль опрокинулся, мальчикам потребовалась госпитализация.
Возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение нетяжёлого вреда здоровью потерпевшего». Очевидно, что у 12-летнего школьника водительских прав в силу возраста нет, так что семья мальчика отделается штрафом: от 2500 до 5000 рублей, если вред здоровью второго ребёнка будет оценён как лёгкий, от 10 до 25 тысяч рублей, если вред окажется средней тяжести. Это обстоятельство будет определено по результатам медицинской экспертизы.
Кроме того, штрафом в размере 15 тысяч рублей карается управление транспортным средством водителем, не имеющим удостоверения нужной категории (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ).
Кроме того, родителей юного гонщика привлекут к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию сына. Штраф в этом случае символический, от 100 до 500 рублей (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ). Но эта статья может повлечь неприятные юридические последствия для семьи и самого ребёнка — постановка на специализированный учёт