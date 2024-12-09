В СК объяснили, как взяточники из МВД легализовали пять миллиардов рублей

Ранее глава СК РФ сообщил РИА Новости, что в России арестовали имущество экс-начальника отделения управления «К» Бюро спецтехмероприятий МВД более чем на 2,1 миллиарда рублей. По его словам, Сатюков получил взятку в 5 миллиардов рублей криптовалютами биткоин и эфириум от администратора криптобиржи за общее покровительство.
«Часть из этих денег Сатюков и его соучастник Дмитрий Соколов легализовали путем конвертации в фиатные денежные средства для приобретения дорогостоящих ювелирных изделий, ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества, в том числе за пределами РФ, оформленных как на самих обвиняемых, так и на их родственников», — сказал он.
Бастрыкин подчеркнул, что сейчас следователи принимают меры к установлению местонахождения и экстрадиции Сатюкова и Соколова.
В апреле Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-сотрудника МВД России, специализировавшегося на борьбе с финансовыми махинациями, Георгия Сатюкова за взяточничество в 5 миллиардов рублей. Сообщалось, что московские суды по ходатайству следствия накладывают аресты на активы Сатюкова и Соколова, который был его подчиненным. Сейчас оба фигуранта находятся в международном розыске. Сатюкову вменяют получение взяток в особо крупном размере, Соколову — посредничество в их получении.
Кроме того, ранее в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что под арест попали одно жилое и два нежилых помещения и 13 банковских счетов супруги одного из обвиняемых. Также арестовано одно жилое и пять нежилых помещений брата одного из обвиняемых. Вместе с тем, в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что фигуранты оформляли брокерские и банковские счета на доверенных лиц, суд арестовал 30 банковских счетов.
Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.