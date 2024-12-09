В Кузбассе из-за пожара эвакуировали 120 работников шахты «Алардинская»

Сотрудники МЧС вывели на поверхность 120 горняков после возгорания на шахте «Алардинская» в Кемеровской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Двух работников шахты передали медикам.
«В Кемеровской области на угольном предприятии начался пожар. Сотрудники МЧС России вывели на поверхность 120 человек, двоих передали врачам. На месте работают 44 специалиста и девять единиц техники МЧС России», — говорится в сообщении МЧС РФ в Telegram.
По данным РИА Новости, на поверхность вышли все шахтёры.
«Все вышли. Это была ремонтная смена, просто штатная такая история была, когда надо по правилам выйти из шахты», — рассказал агентству представитель «Распадской угольной компании».
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области начался пожар в угольной шахте. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.