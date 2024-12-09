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Прокуратура: причиной пожара на шахте «Алардинская» стало землетрясение

Возгорание на шахте Алардинская в Кузбассе могло стать следствием землетрясения, сообщили в прокуратуре Кемеровской области. Там подтвердили, что всех горняков вывели на поверхность.

Источник: РИА "Новости"

«Предварительно установлено, что… на шахте “Алардинская” зафиксировано сейсмособытие, которое спровоцировало возгорание в кутковой части лавы», — сказано в ведомственном Telegram-канале. Прокуратура также проинформировала о создании штаба по ликвидации пожара.

Ранее стало известно, что в Калтанском городском округе в шахте, принадлежащей «Распадской угольной компании», начался пожар, на поверхность вывели 120 человек. Двое горняков после осмотра медиками были отпущены домой.

Производственная мощность расположенной в южной части Кузбасса шахты «Алардинская» составляет 3 млн т угля в год. Запасы угля на шахте — более 420 млн т, общая протяженность действующих выработок превышает 70 км. Основные потребители угля из «Алардинской» — металлургические предприятия ЕВРАЗа, а также коксохимические заводы.