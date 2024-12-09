Прокуратура: причиной пожара на шахте «Алардинская» стало землетрясение

Производственная мощность расположенной в южной части Кузбасса шахты «Алардинская» составляет 3 млн т угля в год. Запасы угля на шахте — более 420 млн т, общая протяженность действующих выработок превышает 70 км. Основные потребители угля из «Алардинской» — металлургические предприятия ЕВРАЗа, а также коксохимические заводы.