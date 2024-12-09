15 взрослых пострадали в дорожных авариях в Иркутске и районе за неделю

— Инспекторы зафиксировали семь наездов на пешеходов, пять столкновений авто. Также один водитель съехал с дороги, еще один — врезался в препятствие. Всего за минувшую неделю произошло 172 автоаварии, 311 транспортных средств повреждено, — уточнили в ведомстве.