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15 взрослых пострадали в дорожных авариях в Иркутске и районе за неделю

Госавтоинспекторы зафиксировали 14 аварий.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске и районе за прошедшую неделю, со 2 по 8 декабря 2024, произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 15 взрослых. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции города.

— Инспекторы зафиксировали семь наездов на пешеходов, пять столкновений авто. Также один водитель съехал с дороги, еще один — врезался в препятствие. Всего за минувшую неделю произошло 172 автоаварии, 311 транспортных средств повреждено, — уточнили в ведомстве.

Инспекторы зафиксировали 14 аварий. Фото: Госавтоинспекция Иркутска.

Напомним, что участников дорожного движения просят соблюдать правила, скоростной режим, а также дистанцию. Опасные маневры могут стать причиной несчастного случая.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в одной из школ Бурятии ученик упал в обморок после драки ремнями. Видео с инцидентом распространяется в социальных сетях. Сейчас начали проверку.