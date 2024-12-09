Четыре человека погибли и 42 пострадали в авариях в Иркутской области за неделю

В Иркутской области за прошедшую неделю, со 2 по 8 декабря 2024, произошло 37 дорожно-транспортных происшествий. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, четыре человека погибли, 42 получили травмы различной степени тяжести, среди них трое несовершеннолетних. Также повреждено 49 машин.