Четыре человека погибли и 42 пострадали в авариях в Иркутской области за неделю

В Иркутской области за прошедшую неделю, со 2 по 8 декабря 2024, произошло 37 дорожно-транспортных происшествий. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, четыре человека погибли, 42 получили травмы различной степени тяжести, среди них трое несовершеннолетних. Также повреждено 49 машин.
— В двух случаях водители управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, два человека находились за рулем без водительских прав, еще три водителя оставили место ДТП, — рассказали в ведомстве.
Всего произошло 37 ДТП. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.
Основной причиной аварий стало несоответствие скорости конкретным условиям движения (пять случаев). Три раза ДТП произошли из-за несоблюдения очередности проезда, еще три — из-за выезда на встречку. Два аварии случились из-за нарушения правил проезда по «зебре».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 15 взрослых пострадали в дорожных авариях в Иркутске и районе за неделю.