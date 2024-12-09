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Прокуратура Кузбасса: пожар на шахте произошёл после сейсмособытия

Ведомство проводит проверку.

Возгорание в шахте «Алардинская» в Кемеровской области началось после сейсмособытия, информирует прокуратура Кузбасса.

Данное сейсмособытие зарегистрировано в ночь на понедельник. По предварительным данным, оно стало причиной «возгорания в кутковой части лавы».

«Предварительно установлено, что 9 декабря в ночное время на шахте “Алардинская” зафиксировано сейсмособытие, которое спровоцировало возгорание в кутковой части лавы», — говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram.

Прокуратура организовала проверку.

Кроме того, в ведомстве подтвердили, что все горняки выведены на поверхность.

«В настоящее время создан штаб по ликвидации пожара, разрабатывается комплекс мероприятий по тушению возгорания», — добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе из-за пожара эвакуировали 120 работников шахты «Алардинская».