Прокуратура Кузбасса: пожар на шахте произошёл после сейсмособытия

Возгорание в шахте «Алардинская» в Кемеровской области началось после сейсмособытия, информирует прокуратура Кузбасса.
Данное сейсмособытие зарегистрировано в ночь на понедельник. По предварительным данным, оно стало причиной «возгорания в кутковой части лавы».
«Предварительно установлено, что 9 декабря в ночное время на шахте “Алардинская” зафиксировано сейсмособытие, которое спровоцировало возгорание в кутковой части лавы», — говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram.
Прокуратура организовала проверку.
Кроме того, в ведомстве подтвердили, что все горняки выведены на поверхность.
«В настоящее время создан штаб по ликвидации пожара, разрабатывается комплекс мероприятий по тушению возгорания», — добавили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в Кузбассе из-за пожара эвакуировали 120 работников шахты «Алардинская».