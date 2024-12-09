Закончилось расследование уголовного дела 14-летней давности

«Между обвиняемым и сторожем зимовья произошёл конфликт, причины которого были надуманными. Обвиняемый решил расправиться со сторожем. В лесу, неподалёку от ключа “Обрубленный”, обвиняемый принял другого человека за сторожа и нанёс ему удар ножом в шею. После этого он решил, что убил сторожа, и вернулся к своим товарищам. Однако потерпевшему была оказана своевременная медицинская помощь, и он выжил», — прокомментировала пресс-служба СУ СКР по Приморскому краю.