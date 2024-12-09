Закончилось расследование уголовного дела 14-летней давности

Следственный комитет РФ по Приморскому краю завершил расследование уголовного дела с обвиняемым адвокатом адвокатской палаты Приморского края Андреем Коноплей. Мужчина обвинялся в покушении на убийство двух лиц и убийстве по части 1 статьи 105, части 3 статьи 30, п. «а» части 2 статьи 105 УК РФ.
Выяснилось, что 4 января 2010 года подсудимый и его товарищи отправились на отдых в охотничий домик, расположенный в лесном массиве Анучинского района Приморского края, где и произошло ЧП.
«Между обвиняемым и сторожем зимовья произошёл конфликт, причины которого были надуманными. Обвиняемый решил расправиться со сторожем. В лесу, неподалёку от ключа “Обрубленный”, обвиняемый принял другого человека за сторожа и нанёс ему удар ножом в шею. После этого он решил, что убил сторожа, и вернулся к своим товарищам. Однако потерпевшему была оказана своевременная медицинская помощь, и он выжил», — прокомментировала пресс-служба СУ СКР по Приморскому краю.
Впоследствии, осознав свою ошибку и увидев, что сторож жив, обвиняемый взял охотничий карабин «Сайга 20К» и произвёл три выстрела, которые привели к смерти пострадавшего. Сейчас все следственные действия завершены. Подсудимый и его адвокаты изучают материалы уголовного дела.