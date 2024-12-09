Женщина с ребёнком провалились под лёд озера Тургояк в Челябинской области

Женщина и ребёнок провалились под лёд на озере Тургояк в Челябинской области. Спасли их очевидцы, которые сделали живую цепь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошёл 8 декабря в районе городского пляжа. Сообщается, что женщина с ребёнком катались на коньках в 70 метрах от берега, и тонкий лёд не выдержал их веса. На выручку оказавшимся в ледяной воде подоспел глава семейства и очевидцы. Люди легли на лёд и, держась друг за друга, помогли пострадавшим выбраться на поверхность.
«Мужчина поехал к берегу, женщина начала сразу мокрое снимать, а девочку укутали и повели к берегу под руки. Скорая приехала почти сразу», — рассказала очевидица событий Ксения З. в паблике «Инцидент Миасс».
В ГУ МЧС сообщили, что от медицинской помощи пострадавшие отказались и уехали с озера на своём авто. Отметим, что на появившемся в соцсетях видео видно, что в момент происшествия на льду было много людей, в том числе дети, катающиеся на коньках.
В Управлении ГОЧС Миасса напоминают, что безопасно выходить на лёд Тургояка можно будет только через две недели при условии стабильных отрицательных температур. Пока на озере есть крупные полыньи. За выход на лёд в местах, где установлены запрещающие аншлаги, и выезд на озеро на авто предусмотрены штрафы. Горожан и туристов просят не рисковать своими жизнями ради ярких впечатлений.