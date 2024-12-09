Женщина с ребёнком провалились под лёд озера Тургояк в Челябинской области

В Управлении ГОЧС Миасса напоминают, что безопасно выходить на лёд Тургояка можно будет только через две недели при условии стабильных отрицательных температур. Пока на озере есть крупные полыньи. За выход на лёд в местах, где установлены запрещающие аншлаги, и выезд на озеро на авто предусмотрены штрафы. Горожан и туристов просят не рисковать своими жизнями ради ярких впечатлений.