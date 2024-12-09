20 человек эвакуировали спасатели при пожаре в Шымкенте

«Оперативно прибыв к месту вызова пожарные поспешили в горящую квартиру, где происходило горение мебели и личных вещей. Несмотря на сильное задымление и высокую температуру, пожарным удалось быстро обнаружить хозяйку квартиры и вынести её на улицу. После чего спасатели оказали пострадавшей первую доврачебную помощь и передали прибывшим сотрудникам скорой медицинской службы».