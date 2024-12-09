20 человек эвакуировали спасатели при пожаре в Шымкенте

Огонь вспыхнул в одной из квартир пятиэтажного жилого дома.
«Силами МЧС из горящей квартиры спасены 2 человека, которые переданы бригаде скорой помощи. Также по лестничному маршу эвакуировано 20 человек, из них 2 детей».
Пожар ликвидирован на площади 12 квадратных метров, причина устанавливается.
В Костанайской области так же эвакуировали 15 жильцов дома, из них 5 — дети и спасли женщину из огня. Пожар произошел в одной из квартир.
«Оперативно прибыв к месту вызова пожарные поспешили в горящую квартиру, где происходило горение мебели и личных вещей. Несмотря на сильное задымление и высокую температуру, пожарным удалось быстро обнаружить хозяйку квартиры и вынести её на улицу. После чего спасатели оказали пострадавшей первую доврачебную помощь и передали прибывшим сотрудникам скорой медицинской службы».