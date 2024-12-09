Обвиняемых в убийстве мужа и жены в Башкирии арестовали на два месяца

По предварительной версии, 5 декабря в селе Ишля мужчины решили ограбить своего работодателя. Сначала они убили супругу мужчины, который ухал за сеном. Они несколько раз ударили ее обухом по голове. Потом похитили из дома два ружья, деньги и другие ценности. Вернувшегося домой хозяина грабители застрелили его из похищенного ружья. После этого вывезли тела супругов к реке, завернули их в мешки и уехали. Мужчин задержали в Иглинском районе.