Обвиняемых в убийстве мужа и жены в Башкирии арестовали на два месяца

В Башкирии суд арестовал жителей Свердловской и Кемеровской областей 49 и 36 лет, которых обвиняют в убийстве супругов из Белорецкого района. Ближайшие два месяца им предстоит отсидеть в СИЗО, сообщили в Следственном комитете РБ.
По предварительной версии, 5 декабря в селе Ишля мужчины решили ограбить своего работодателя. Сначала они убили супругу мужчины, который ухал за сеном. Они несколько раз ударили ее обухом по голове. Потом похитили из дома два ружья, деньги и другие ценности. Вернувшегося домой хозяина грабители застрелили его из похищенного ружья. После этого вывезли тела супругов к реке, завернули их в мешки и уехали. Мужчин задержали в Иглинском районе.
Вскоре тела мужчины и женщины обнаружили на берегу водоема у села Ишля. Причастных к убийству установили следователи СК и оперативники МВД.
«Они пытались скрыться, имели при себе похищенные ружья, тем не менее были задержаны сотрудниками МВД, которым пришлось применить табельное оружие, в результате никто не пострадал», — отметили в СК.
Кроме того, во время расследования следователи дадут оценку действиям фигурантов в части совершения разбоя и хищения оружия и боеприпасов.