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Автомобиль насмерть сбил 10-летнего ребёнка в Копейске

Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте.

В Копейске автомобиль Ford насмерть сбил 10-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в Управлении госавтоинспекции Челябинской области.

Трагедия произошла 8 декабря в 17:45 в районе дома № 6А на улице Одесской. Школьник выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода и попал под колёса Ford Focus. За рулём иномарки был 54-летний водитель.

«В результате ДТП 10-летний мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в Госавтоинспекции.

Уточняется, что школьник был в сопровождении старшего брата. Светоотражающих элементов на его одежде не было. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельной аварии.