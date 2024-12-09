Кабину водителя автобуса разбили в Алматы

В Instagram-аккаунте Dorogi_almaty_official опубликовали видео, на кадрах которого видно разгромленный салон автобуса № 120. На видео зафиксировано, как люди выходят из автобуса, в котором разбита стеклянная кабина водителя.
«Автобус 120А. Пассажир напал на водителя, разбил стекло», — написано в описании к видео.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Алматы.
"По данному факту управлением полиции Алатауского района проводится проверка. Правонарушитель непременно будет задержан и привлечен к ответственности.
Вместе с тем полиция Алматы, напоминая о принципе «Закон и порядок», призывает граждан к неукоснительному соблюдению законодательства РК", — сообщили в ДП.