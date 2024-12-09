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Кабину водителя автобуса разбили в Алматы

Полиция Алматы проводит проверку информации о том, что на водителя маршрутного автобуса напал пассажир, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Источник: instagram.com/dorogi_almaty_official

В Instagram-аккаунте Dorogi_almaty_official опубликовали видео, на кадрах которого видно разгромленный салон автобуса № 120. На видео зафиксировано, как люди выходят из автобуса, в котором разбита стеклянная кабина водителя.

«Автобус 120А. Пассажир напал на водителя, разбил стекло», — написано в описании к видео.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Алматы.

"По данному факту управлением полиции Алатауского района проводится проверка. Правонарушитель непременно будет задержан и привлечен к ответственности.

Вместе с тем полиция Алматы, напоминая о принципе «Закон и порядок», призывает граждан к неукоснительному соблюдению законодательства РК", — сообщили в ДП.