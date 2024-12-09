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Рабочие получили тяжелые ожоги при пожаре в свердловской промзоне

В Березовском в районе Западной промзоны загорелась цистерна, внутри которой находились двое рабочих. Они получили ожоги, за жизнь пострадавших борются врачи, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Инцидент произошел 7 декабря. Мужчины 1984 и 1994 года рождения выполняли работы по обезжириванию внутреннего пространства металлической цистерны перед ее окраской.

«Внутри металлической емкости, где находились работники, по предварительным данным, произошел хлопок, возникло горение, на рабочих загорелась одежда.

После того, как оба мужчины выбрались из цистерны, огонь был потушен другими рабочими. Пострадавшие госпитализированы, за их жизнь борются врачи. Более подробные и точные обстоятельства инцидента выясняются», — рассказал полковник Горелых.

Сейчас следователи проводят проверку по факту случившегося, в том числе на предмет нарушений охраны труда. «Проведен осмотр места происшествия, изъяты фрагменты обгоревшей одежды, образцы жидкости, которой обрабатывалась внутренняя поверхность цистерны. Опрашиваются очевидцы и руководство организации, истребуется интересующая следствие техническая документация, должностные инструкции», — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

несчастный случай