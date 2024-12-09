Бастрыкин поручил возбудить дело о падении баннера на ребенка в ТРЦ Волгограда

Известно, что в августе текущего года в игровой зоне для детей на ребенка упал незакрепленный и неогороженный рекламный баннер. Девочка получила перелом грудных позвонков и травму головы, с чем ее госпитализировали на длительное лечение. На сегодняшний день к ответственности за данный инцидент никого не привлекли.