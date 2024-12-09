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Бастрыкин поручил возбудить дело о падении баннера на ребенка в ТРЦ Волгограда

После игры в детской зоне 5-летнюю девочку увезли с тяжелыми травмами в больницу.

Жительница Волгограда оспорила ход установления обстоятельств, при которых была травмирована ее 5-летняя дочь в одном из торгово-развлекательных центров Волгограда, сообщает областное СУ СКР.

Известно, что в августе текущего года в игровой зоне для детей на ребенка упал незакрепленный и неогороженный рекламный баннер. Девочка получила перелом грудных позвонков и травму головы, с чем ее госпитализировали на длительное лечение. На сегодняшний день к ответственности за данный инцидент никого не привлекли.

Ситуация получила широкую огласку в СМИ и социальных сетях. Проводится процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СКР Василию Семенову возбудить уголовное дело по данному факту, а также представить доклад о ходе и итогах его расследования. Центральный аппарат ведомства проконтролирует исполнение требований.

СК