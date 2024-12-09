В Бодайбо очевидцы снегом потушили загоревшийся школьный автобус

По словам очевидцев и непосредственных участников внезапного квеста, тушили автобус снегом.
Как рассказали жители микрорайона Бисяга, всё произошло во время утреннего маршрута школьного автобуса.
«Каждое утро дети из Бисяги пешком переходят реку, где их на берегу со стороны города встречает школьный автобус. Сегодня утром из-за технической неисправности под капотом встречающего автобуса загорелись провода. Очевидцы стали закидывать автобус снегом, что помогло быстро потушить огонь», — пишет ТГ-канал «БодАйбо city».
По неподтвержденным официально данным, никто из детей и добровольных пожарных не пострадал. А школьники на уроки все же попали — за ними прислали другой, исправный, автобус.
К слову, напомним, ремонт моста через реку Бисяга в Бодайбинском районе должен был быть завершен месяц назад.