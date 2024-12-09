В Красноярске под суд отправили уличного грабителя

Как рассказали в МВД, в конце июля 2023 года 54-летний мужчина решил заложить в ломбарде некоторое имущество. Он обратился к прохожим, чтобы узнать, где ближайший ломбард. Один из прохожих ударил мужчину, выхватил рюкзак и забрал мобильный, после чего скрылся вместе со знакомым. Сумма похищенного превысила 8 тысяч рублей.