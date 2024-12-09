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В квартире в Уфе взорвался газ — эвакуировали весь подъезд

Ударной волной выбило стекло и дверь.

Источник: МЧС Башкирии

На четвертом этаже в многоквартирном доме на улице Революционной взорвался газ, в результате которого ударной волной выбило стекла и межкомнатную дверь.

Как сообщили в МЧС Башкирии, последующего возгорания не произошло. Конструктивные элементы здания не повредились. Пожарные эвакуировали 20 жильцов, в том числе пятерых детей. Никто не погиб и не пострадал.

Газоснабжение отключили только в той квартире, где произошел взрыв. Жильцам подъезда разрешили вернуться домой.

Причину происшествия установит следственно-оперативная группа.

МЧС