В квартире в Уфе взорвался газ — эвакуировали весь подъезд

На четвертом этаже в многоквартирном доме на улице Революционной взорвался газ, в результате которого ударной волной выбило стекла и межкомнатную дверь.
Как сообщили в МЧС Башкирии, последующего возгорания не произошло. Конструктивные элементы здания не повредились. Пожарные эвакуировали 20 жильцов, в том числе пятерых детей. Никто не погиб и не пострадал.
Газоснабжение отключили только в той квартире, где произошел взрыв. Жильцам подъезда разрешили вернуться домой.
Причину происшествия установит следственно-оперативная группа.