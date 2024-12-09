Уфимские медики объяснили, чем кальян вреднее сигарет

Любители кальянов получают во время курения гораздо больше вреда, чем обычные курильщики сигарет. Об этом рассказали специалисты Республиканского госпиталя ветеранов войн Уфы, подчеркивая, что мнение о том, что кальяны являются безобидной альтернативой сигаретам.
По словам врачей, кальянщики за один сеанс курения, который длится в среднем 30−60 минут, вдыхают дыма 48 раз больше, чем при курении сигарет за тот же период. За это время организм получает большую порцию токсинов.
Также традиция курить кальян в больших компаниях чревато риском получить инфекционное заболевание. Среди них вирусы гриппа, простого герпеса, туберкулеза и гепатита А.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.