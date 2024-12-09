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Уфимские медики объяснили, чем кальян вреднее сигарет

Эксперты развеяли миф о кальяне как безопасной альтернативе сигаретам.

Источник: Комсомольская правда

Любители кальянов получают во время курения гораздо больше вреда, чем обычные курильщики сигарет. Об этом рассказали специалисты Республиканского госпиталя ветеранов войн Уфы, подчеркивая, что мнение о том, что кальяны являются безобидной альтернативой сигаретам.

По словам врачей, кальянщики за один сеанс курения, который длится в среднем 30−60 минут, вдыхают дыма 48 раз больше, чем при курении сигарет за тот же период. За это время организм получает большую порцию токсинов.

Также традиция курить кальян в больших компаниях чревато риском получить инфекционное заболевание. Среди них вирусы гриппа, простого герпеса, туберкулеза и гепатита А.

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