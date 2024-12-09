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В Красноярском крае тушили цех по производству топливных пеллет

В Пировском районе загорелось производство на площади 200 квадратных метров.

Источник: МЧС РФ

В Красноярском крае потушили 15 пожаров за сутки. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Серьезное возгорание произошло ночью 8 декабря в селе Троица Пировского района.

Там загорелся цех по производству топливных пеллет. К приезду пожарных пламя успело охватить 200 квадратных метров производственного здания. Проводить эвакуацию не потребовалось, людей в нем не оказалось. С огнем боролись сотрудники МЧС вместе с краевыми пожарными.

Предварительно, причиной происшествия стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

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