В Красноярском крае тушили цех по производству топливных пеллет

В Красноярском крае потушили 15 пожаров за сутки. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Серьезное возгорание произошло ночью 8 декабря в селе Троица Пировского района.
Там загорелся цех по производству топливных пеллет. К приезду пожарных пламя успело охватить 200 квадратных метров производственного здания. Проводить эвакуацию не потребовалось, людей в нем не оказалось. С огнем боролись сотрудники МЧС вместе с краевыми пожарными.
Предварительно, причиной происшествия стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.