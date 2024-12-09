В Красноярском крае тушили цех по производству топливных пеллет

Там загорелся цех по производству топливных пеллет. К приезду пожарных пламя успело охватить 200 квадратных метров производственного здания. Проводить эвакуацию не потребовалось, людей в нем не оказалось. С огнем боролись сотрудники МЧС вместе с краевыми пожарными.