Жительница Гомеля с 80-ю нарушениями ПДД заработала уголовное дело за взятку

В УВД акцентировали, что за дачу взятки наступает уголовная ответственность. А также напомнили о том, что про запрет на участие в дорожном движении транспортного средства, ветровой и (или) передние боковые стекла которого имеют степень светопропускания менее 70%. За подобное предусматривается штраф до одной базовой величины, или до 40 рублей (по состоянию на 9 декабря 2024 года). За повторное нарушение в течение года предусмотрено от 2 до 5 базовых величин, или от 80 до 200 рублей.