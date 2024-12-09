Жительница Гомеля с 80-ю нарушениями ПДД заработала уголовное дело за взятку. Подробности озвучили в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.
В сообщении сказано, что сотрудники ГАИ УВД Гомельской области на одной из улиц заметили автомобиль Lexus с затонированными стеклами. Машина была остановлена. За рулем была 41-летняя местная жительница, привлекавшаяся к административной ответственности более 80 раз за различные нарушения Правил дорожного движения.
В момент разбирательства женщина предложила инспектора ГАИ «решить вопрос на месте» без составления протокола и протянула деньги. В ведомстве обратили внимание на то, что на предупреждение об уголовной ответственности она не реагировала и оставила денежную купюру в салоне служебного авто.
«Гомельчанку задержали», — сказано в сообщении.
В УВД акцентировали, что за дачу взятки наступает уголовная ответственность. А также напомнили о том, что про запрет на участие в дорожном движении транспортного средства, ветровой и (или) передние боковые стекла которого имеют степень светопропускания менее 70%. За подобное предусматривается штраф до одной базовой величины, или до 40 рублей (по состоянию на 9 декабря 2024 года). За повторное нарушение в течение года предусмотрено от 2 до 5 базовых величин, или от 80 до 200 рублей.
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