Взяткой экс-замглавы ЯНАО оказался бассейн за семь миллионов рублей

«По данным следствия, Воронов в 2020 году получил от представителей коммерческой компании взятки в виде строительно-монтажных работ по установке бассейна в принадлежащем ему жилом доме на общую сумму 7 млн рублей за общее покровительство», — сказал он.
Бастрыкин добавил, что расследование этого дела завершается.
По версии следствия, Андрей Воронов, занимая должность вице-губернатора ЯНАО, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье доме. Взятка была дана за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории региона.
Впоследствии суд арестовал троих фигурантов дела: исполнительного директора компании «Проектстройсервис» Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Их обвиняют в даче взятки.
Воронов был назначен главой Нового Уренгоя в октябре 2020 года. До этого, с 2018 года, он занимал пост заместителя губернатора ЯНАО, курировал строительную сферу региона.
Двадцать восьмого июня Воронов объявил о своей отставке, отметив, что «впереди ждут новые задачи». В начале июля стало известно, что он задержан в столице по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Басманный районный суд Москвы отправил его под стражу.
Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.