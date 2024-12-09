Взяткой экс-замглавы ЯНАО оказался бассейн за семь миллионов рублей

По версии следствия, Андрей Воронов, занимая должность вице-губернатора ЯНАО, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье доме. Взятка была дана за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории региона.