В Башкирии 13-летний подросток погиб за рулем угнанной машины

В Туймазах трагически погиб 13-летний школьник. Подросток из Белебея насмерть разбился за рулем авто.
Как рассказали в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, мальчик угнал припаркованный во дворе дома ВАЗ и решил прокатить своих двоих друзей 16 и 17 лет. Доехав до Туймазов, подросток не справился с управлением и вылетел в кювет на Фабричной улице. От тяжелых травм школьник умер на месте, его двое выживших друзей доставлены в больницу.
Фото: МЧС по РБ.
ГАИ выясняет все обстоятельства произошедшего.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.