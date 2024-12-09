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В Башкирии 13-летний подросток погиб за рулем угнанной машины

Школьник из Башкирии угнал машину и погиб в аварии.

Источник: Комсомольская правда

В Туймазах трагически погиб 13-летний школьник. Подросток из Белебея насмерть разбился за рулем авто.

Как рассказали в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, мальчик угнал припаркованный во дворе дома ВАЗ и решил прокатить своих двоих друзей 16 и 17 лет. Доехав до Туймазов, подросток не справился с управлением и вылетел в кювет на Фабричной улице. От тяжелых травм школьник умер на месте, его двое выживших друзей доставлены в больницу.

Фото: МЧС по РБ.

ГАИ выясняет все обстоятельства произошедшего.

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