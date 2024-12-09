В Башкирии 13-летний подросток погиб за рулем угнанной машины

Как рассказали в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, мальчик угнал припаркованный во дворе дома ВАЗ и решил прокатить своих двоих друзей 16 и 17 лет. Доехав до Туймазов, подросток не справился с управлением и вылетел в кювет на Фабричной улице. От тяжелых травм школьник умер на месте, его двое выживших друзей доставлены в больницу.