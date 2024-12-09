Полиция Краснодара: отравившиеся школьницы гуляли в одной компании

В полицию 8 декабря поступила информация о том, что на улице Агрохимической и им. Сергея Есенина девушкам требуется помощь. Одна из них была без сознания. После всех четверых госпитализировали в тяжелом состоянии. У всех были признаки отравления.
Правоохранители выяснили, что незадолго до этого они гуляли в одной компании. В ведомстве уточнили, что двум из них по 14 лет, двум — по 15.
Мы писали, предварительный диагноз у всех четверых «токсическое отравление неизвестным веществом». Некоторые были в коме. По предварительной версии, подростки могли отравиться наркотическими веществами.
Напомним, трое подростков обучаются в одной школе. Все пострадавшие из благополучных семей, на учетах в полиции не состояли. В настоящее время жизни девочек ничего не угрожает. Все они находятся в сознании.