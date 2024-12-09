ФСБ России накрыла международную сеть мошеннических колл-центров

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлены руководители функционирующих на территории России колл-центров: гражданин Израиля и Украины Кесельман Я. Д. (задержан) и гражданин Израиля и Грузии Тодва Д. (объявлен в розыск), которые в 2022 году по заданию СБУ организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода», — указано в сообщении.