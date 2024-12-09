ФСБ России накрыла международную сеть мошеннических колл-центров

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность международной сети колл-центров, действовавших в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании “Милтон-групп” (Milton Group) Давида Кезерашвили, в настоящее время скрывающегося в Лондоне», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, колл-центры входили в состав международного организованного преступного сообщества, занимавшегося под видом инвестиционных сделок массовым мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и других государств.
«Потерпевшими от их противоправной деятельности стало порядка 100 тысяч человек, проживающих на территориях более 50 государств. Доходы от противоправной деятельности достигали одного миллиона долларов в день», — отметили в ФСБ.
Спецслужба приводит данные о верхушке накрытой сети.
«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлены руководители функционирующих на территории России колл-центров: гражданин Израиля и Украины Кесельман Я. Д. (задержан) и гражданин Израиля и Грузии Тодва Д. (объявлен в розыск), которые в 2022 году по заданию СБУ организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода», — указано в сообщении.
Как отмечает ведомство, в рамках возбужденного следователями ФСБ уголовного дела правоохранители задержали 11 руководителей и сотрудников российских офисов колл-центров по статье 210 (Организация преступного сообщества), части 4 статьи 159 (Мошенничество в особо крупном размере), части 3 статьи 207 (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) Уголовного кодекса России. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в ФСБ.