Командир пожарно-спасательного отряда умер при сдаче зачётов во Владивостоке

Отметим, что, по данным исследования сервиса подбора персонала HeadHunter, в Приморском крае сейчас наблюдается дефицит квалифицированных рабочих: 25% активных вакансий к концу ноября приходилось именно на эту категорию специалистов, а всего в регионе за ноябрь было открыто 15,7 тысяч вакансий. По сравнению с прошлым годом потребность в рабочих увеличилась на 31%. Только работодатели свои квалифицированные кадры не слишком-то берегут…