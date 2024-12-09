Командир пожарно-спасательного отряда умер при сдаче зачётов во Владивостоке

Командир 50-й пожарно-спасательной части 19-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Приморью при сдаче зачетов почувствовал себя плохо. Его госпитализировали, но в больнице он умер. Мужчине было 59 лет.
62-летний дорожный рабочий «Лесозаводского эксплуатационного предприятия» чистил от снега тротуар на автомобильной дороге А-370 «Уссури». Мужчина был обнаружен на рабочем месте без признаков жизни. Имело ли место ДТП, не уточняется.
В Находке 42-летний докер-механизатор предприятия «Солта» пострадал, упав с лестницы в процессе разгрузочных работ.
Кроме того, прокуратура сообщала о гибели рабочего 1985 года рождения, который занимался ремонтом кровли многоквартирного дома № 14 на улице Деповской в посёлке Сибирцево. Мужчина разбился, сорвавшись с крыши 8 декабря. Ведомство оценит исполнение требований законодательства в сфере охраны труда и промышленной безопасности, уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее гибель человека).
Отметим, что, по данным исследования сервиса подбора персонала HeadHunter, в Приморском крае сейчас наблюдается дефицит квалифицированных рабочих: 25% активных вакансий к концу ноября приходилось именно на эту категорию специалистов, а всего в регионе за ноябрь было открыто 15,7 тысяч вакансий. По сравнению с прошлым годом потребность в рабочих увеличилась на 31%. Только работодатели свои квалифицированные кадры не слишком-то берегут…