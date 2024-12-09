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В Судаке спасли женщину, которой стало плохо на тропе Голицына

В горах Крыма сотрудники МЧС спасли женщину с плохим самочувствием.

Источник: МЧС РФ

В воскресенье, 8 декабря, в Судаке спасли женщину, которой стало плохо на тропе Голицына. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Инцидент произошел в 13.55 в Новом Свете. На тропе Голицына женщине стало плохо. Поэтому спуститься самостоятельно она не могла. На место отправились спасатели. Они стали искать женщину.

«Пострадавшая была обнаружена на туристической тропе “Лестница Тавров” в заповеднике Караул — Оба», — говорится в сообщении.

Женщину отнесли на носилках в безопасное место и передали медикам скорой помощи. Всего в операции участвовали три человека и одна единица техники.

МЧС