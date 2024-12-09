В воскресенье, 8 декабря, в Судаке спасли женщину, которой стало плохо на тропе Голицына. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.
Инцидент произошел в 13.55 в Новом Свете. На тропе Голицына женщине стало плохо. Поэтому спуститься самостоятельно она не могла. На место отправились спасатели. Они стали искать женщину.
«Пострадавшая была обнаружена на туристической тропе “Лестница Тавров” в заповеднике Караул — Оба», — говорится в сообщении.
Женщину отнесли на носилках в безопасное место и передали медикам скорой помощи. Всего в операции участвовали три человека и одна единица техники.