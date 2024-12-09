Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое на двое: побоище устроили водители на дороге во Владивостоке

Дорожный конфликт перерос в побоище на проезжей части во Владивостоке.

Источник: Соцсети

Во Владивостоке прямо на проезжей части водители устроили драку. По словам автомобилистов, которые стали свидетелями избиения, случилось все на Молодежной, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Как поделились очевидцы, водитель подрезал другого, из-за чего между мужчинами тут же началась драка.

«В итоге одного мужчину повалили на дорогу, он принимал сильные удары в голову и другие части тела».

Однако на кадрах ролика видно, что на проезжей части лежат два человека, когда один из них пытается встать, его толкают обратно на дорогу.

Напомним, ранее мы рассказывали о драке двух водителей автобусов, которая произошла в центре приморской столицы. Для одного из мужчин потасовка закончилась уголовным делом.