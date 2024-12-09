Житель Набережных Челнов погиб из-за непотушенной сигареты

Непотушенная сигарета привела к гибели жителя Набережных Челнов. Трагедия случилась в одном из девятиэтажных домов по проспекту Беляева.
Горела трехкомнатная квартира на шестом этаже. Пожарные вынесли из нее 54-летнего мужчину без сознания. Его передали медикам скорой помощи. К сожалению, несмотря на реанимационные действия, челнинец скончался.
Сотрудники МЧС потушили возгорание, площадь которого составила четыре квадратных метра. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.
Ранее мы сообщали, что в Казани двое мужчин едва не погибли на пожаре из-за непотушенной сигареты.