Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Набережных Челнов погиб из-за непотушенной сигареты

Горела трехкомнатная квартира на шестом этаже.

Источник: МЧС РФ

Непотушенная сигарета привела к гибели жителя Набережных Челнов. Трагедия случилась в одном из девятиэтажных домов по проспекту Беляева.

Горела трехкомнатная квартира на шестом этаже. Пожарные вынесли из нее 54-летнего мужчину без сознания. Его передали медикам скорой помощи. К сожалению, несмотря на реанимационные действия, челнинец скончался.

Сотрудники МЧС потушили возгорание, площадь которого составила четыре квадратных метра. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.

Ранее мы сообщали, что в Казани двое мужчин едва не погибли на пожаре из-за непотушенной сигареты.

МЧС
пожары