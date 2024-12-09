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В Пермском крае медики забыли в теле девочки 15-сантиметровый катетер

По данному факту заведено уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Врачи одного из лечебных учреждений Пермского края в ходе медицинского осмотра оставили катетер в теле трехлетней пациентки. По данному факту заведено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

По информации ведомства, в программе федерального телеканала прозвучала история о девочке из Пермского края, в теле которой медики оставили 15-сантиметровый катетер. Удалить инородный объект практически невозможно. Он оброс клетками организма.

Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела по признакам преступления — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

здоровье