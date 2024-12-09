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Автобус с 43 пассажирами опрокинулся на трассе под Новосибирском

За медпомощью обратились 9 человек.

Источник: ГУ МВД

Утром в понедельник, 9 декабря 2024 года, на трассе в Новосибирском районе Новосибирской области произошло ДТП — перевернулся пассажирский автобус. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Предварительно, водитель Isuzu Elf (средний грузовой транспорт) совершал разворот и столкнулся с автобусом, который двигался по рейсу «Новосибирск-Чистоозерное» — он съехал в кювет и опрокинулся.

«В автобусе находились 43 пассажира. За медицинской помощью обратились 9 человек», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.