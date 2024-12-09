Автобус с 43 пассажирами опрокинулся на трассе под Новосибирском

Утром в понедельник, 9 декабря 2024 года, на трассе в Новосибирском районе Новосибирской области произошло ДТП — перевернулся пассажирский автобус. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Предварительно, водитель Isuzu Elf (средний грузовой транспорт) совершал разворот и столкнулся с автобусом, который двигался по рейсу «Новосибирск-Чистоозерное» — он съехал в кювет и опрокинулся.
«В автобусе находились 43 пассажира. За медицинской помощью обратились 9 человек», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.