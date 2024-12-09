Произошел пожар на стройке жилкомплекса «Мир Труд Май» в Екатеринбурге

Как сообщалось ранее, в июне в микрорайоне Новокольцовском, на улице 100-летия Уральского университета произошел пожар на стройке. Площадь возгорания составила 50 кв. м. Пожар повредил утеплитель и отделку кровли строящегося трехэтажного здания.