Произошел пожар на стройке жилкомплекса «Мир Труд Май» в Екатеринбурге

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сообщение об инциденте в районе ул. Ломоносова-Калинина — 40-летия Октября поступило в 00:52.
На площади 21 квадратный метр огонь повредил внутреннюю отделку и имущество в строительном вагончике.
В борьбе с огнем участвовали две единицы техники и девять человек личного состава.
В 01:30 огонь локализовали, в 01:40 было ликвидировано открытое горение, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 03:12.
Как сообщалось ранее, в июне в микрорайоне Новокольцовском, на улице 100-летия Уральского университета произошел пожар на стройке. Площадь возгорания составила 50 кв. м. Пожар повредил утеплитель и отделку кровли строящегося трехэтажного здания.