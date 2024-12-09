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Произошел пожар на стройке жилкомплекса «Мир Труд Май» в Екатеринбурге

В ночь на 9 декабря на стройплощадке жилкомплекса «Мир Труд Май» в Екатеринбурге произошел пожар.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сообщение об инциденте в районе ул. Ломоносова-Калинина — 40-летия Октября поступило в 00:52.

На площади 21 квадратный метр огонь повредил внутреннюю отделку и имущество в строительном вагончике.

В борьбе с огнем участвовали две единицы техники и девять человек личного состава.

В 01:30 огонь локализовали, в 01:40 было ликвидировано открытое горение, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 03:12.

Как сообщалось ранее, в июне в микрорайоне Новокольцовском, на улице 100-летия Уральского университета произошел пожар на стройке. Площадь возгорания составила 50 кв. м. Пожар повредил утеплитель и отделку кровли строящегося трехэтажного здания.

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