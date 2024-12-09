Стали известны новые подробности о разбившихся в ДТП в Башкирии подростках

«Двое воспитанников детдома, 13 и 15 лет, а также их товарищ — 17-летний студент, прогуливались поздно ночью по улицам Туймазов. В какой-то момент самый младший из них заметил легковушку с приоткрытой дверью, а в замке зажигания оставленные женщиной-водителем ключи. Недолго думая, ребята сели в чужой автомобиль и поехали кататься. К сожалению, их поездка закончилась трагедией», — рассказал информагентству собеседник.