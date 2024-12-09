Стали известны новые подробности о разбившихся в ДТП в Башкирии подростках

«Двое воспитанников детдома, 13 и 15 лет, а также их товарищ — 17-летний студент, прогуливались поздно ночью по улицам Туймазов. В какой-то момент самый младший из них заметил легковушку с приоткрытой дверью, а в замке зажигания оставленные женщиной-водителем ключи. Недолго думая, ребята сели в чужой автомобиль и поехали кататься. К сожалению, их поездка закончилась трагедией», — рассказал информагентству собеседник.
Напомним, сегодня ночью в Туймазах автомобиль марки «ВАЗ-2110» съехал в кювет и опрокинулся. В аварии 13-летний подросток, управлявший транспортным средством, скончался на месте от полученных травм. Двое его несовершеннолетних пассажиров с различными повреждениями доставлены в медицинское учреждение.
«Состояние средний тяжести у обоих», — проинформировали в пресс-службе минздрава РБ.
Как стало известно информагентству, выжившие ребята отделались черепно-мозговой травмой, сотрясением, переломами и ушибами.
Инцидентом занялась прокуратура РБ. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, установит причины и обстоятельства случившегося.
«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, надзорное ведомство контролирует ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту», — сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.