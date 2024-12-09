Эвакуатор насмерть сбил выбежавшего на дорогу пешехода под Петербургом

Вечером 8 декабря на восьмом километре трассы Голубые озера — Поляны в Выборгском районе 47-го региона 26-летний водитель эвакуатора «Хендай» вне зоны пешеходного перехода наехал на пешехода. От удара он погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
— Приехавшие на адрес полицейские выяснили, что погибшему на вид 25−30 лет. Его личность устанавливают. По предварительной информации, незадолго до смертельного ДТП мужчина внезапно выбежал на проезжую часть со стороны обочины, — рассказали в ведомстве.
Стражи правопорядка начали проверку. Про водителя эвакуатора известно, что только за 2024 год его 10 раз привлекали к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения. Все штрафы у него оплачены, однако теперь ему грозит новое разбирательство.
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