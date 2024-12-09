Эвакуатор насмерть сбил выбежавшего на дорогу пешехода под Петербургом

Стражи правопорядка начали проверку. Про водителя эвакуатора известно, что только за 2024 год его 10 раз привлекали к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения. Все штрафы у него оплачены, однако теперь ему грозит новое разбирательство.