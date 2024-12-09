За неделю в результате пожаров погибли два жителя Красноярского края

Со 2 по 8 декабря в Красноярском крае потушили 77 возгораний. В результате пожаров погибли 2 человека, спасены — 46, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Так, в районе Кайеркан г. Норильска 3 декабря при пожаре в жилой 5-этажке погибла женщина.
Также 6 декабря в Ачинске по неосторожности при курении произошёл пожар. В результате погиб мужчина.
Самые частые причины пожаров — неосторожное обращение с огнём, нарушения при эксплуатации печей и короткое замыкание электропроводки.