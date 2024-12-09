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В Башкирии температура воздуха упала до рекордных −30 градусов

В Башкирии зафиксированы морозы до −30 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ударили 30-градусные морозы. Рекордную для этого времени года температуру воздуха зафиксировали жители деревни Хамитово Абзелиловского района.

По словам сельчан, к экстремально низким значениям на столбиках термометров они привыкли. Ведь в районе всегда было холоднее, чем на всей территории Башкирии из-за горной местности.

Добавим, что сегодня, 9 декабря, синоптики ожидают небольшой снег, местами гололед. Температура воздуха днем поднимется максимум до −5 градусов.

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