В Башкирии температура воздуха упала до рекордных −30 градусов

В Башкирии ударили 30-градусные морозы. Рекордную для этого времени года температуру воздуха зафиксировали жители деревни Хамитово Абзелиловского района.
По словам сельчан, к экстремально низким значениям на столбиках термометров они привыкли. Ведь в районе всегда было холоднее, чем на всей территории Башкирии из-за горной местности.
Добавим, что сегодня, 9 декабря, синоптики ожидают небольшой снег, местами гололед. Температура воздуха днем поднимется максимум до −5 градусов.
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