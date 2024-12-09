В столкновении двух автомобилей в Первоуральске пострадали люди

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области, столкнулись два легковых автомобиля: Kia Rio и «ВАЗ 21124».
В результате ДТП есть пострадавшие.
К месту ДТП выезжало пожарно-спасательное подразделение (одна единица техники и пять человек личного состава). Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.
Как сообщалось ранее, днем 8 декабря на 45-м км трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск в районе Березовского произошел наезд грузовика «Белава 1220R0» на легковушку «Киа Спортейдж», стоявшую в правой крайней полосе. Получила травму 12-летняя девочка, пассажир Киа.