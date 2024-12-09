В столкновении двух автомобилей в Первоуральске пострадали люди

Как сообщалось ранее, днем 8 декабря на 45-м км трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск в районе Березовского произошел наезд грузовика «Белава 1220R0» на легковушку «Киа Спортейдж», стоявшую в правой крайней полосе. Получила травму 12-летняя девочка, пассажир Киа.