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В столкновении двух автомобилей в Первоуральске пострадали люди

8 декабря, в 19:31, поступило сообщение о ДТП в Первоуральске, на проспекте Космонавтов.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области, столкнулись два легковых автомобиля: Kia Rio и «ВАЗ 21124».

В результате ДТП есть пострадавшие.

К месту ДТП выезжало пожарно-спасательное подразделение (одна единица техники и пять человек личного состава). Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.

Как сообщалось ранее, днем 8 декабря на 45-м км трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск в районе Березовского произошел наезд грузовика «Белава 1220R0» на легковушку «Киа Спортейдж», стоявшую в правой крайней полосе. Получила травму 12-летняя девочка, пассажир Киа.