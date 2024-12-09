Два человека погибли в пожарах в Свердловской области за сутки

За прошедшие сутки на Среднем Урале зарегистрирован 21 пожар, 16 из которых произошли в жилом секторе. Как отметили в региональном МЧС, почти 44% пожаров произошли из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, 25% — из-за неосторожного обращения с огнем.
Так, в селе Косулино Белоярского городского округа на улице Калинина сгорел частный жилой дом и надворные постройки на площади 150 квадратных метров. Пожар потушили за 140 минут 15 спасателей и 4 спецмашины.
В Нижнем Тагиле на улице Дзержинского горел мусор в коридоре муниципального многоквартирного дома коридорного типа.
«Тушение пожара осложнялось сильным задымлением. При помощи масок дыхательных аппаратов специалистами МЧС России были спасены 15 человек, из них трое детей», — рассказали в свердловском МЧС.
В Екатеринбурге в районе улице Первомайской на площади 2 квадратных метров горел мусор в коллекторе теплотрассы. В ходе тушения был обнаружен мужчина без признаков жизни.
Еще один погибший мужчина найден в ходе ликвидации пожара в частном доме на улице Уральская в Асбесте. Возгорание на площади 40 «квадратов» потушили за 45 минут 6 огнеборцев и 2 единицы спецтехники.
Причину пожаров устанавливают пожарные дознаватели.