Два человека погибли в пожарах в Свердловской области за сутки

За прошедшие сутки на Среднем Урале зарегистрирован 21 пожар, 16 из которых произошли в жилом секторе. Как отметили в региональном МЧС, почти 44% пожаров произошли из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, 25% — из-за неосторожного обращения с огнем.