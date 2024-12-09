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В Перми прокуратура проверит ДТП с трамваями, где пострадали пассажиры

В результате аварии пострадало более 20 человек.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Мотовилихинского района города Перми организовала проверку по факту ДТП с участием трамваев, которое произошло 7 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 7 декабря в районе цирка столкнулись два трамвая — один из них, «восьмерка», не успел затормозить и врезался в другой трамвайный вагон, «семерку», который остановился на светофоре. От удара пострадало более 20 человек. В салоне одного из трамваев разбились стекла, а к месту аварии незамедлительно подъехали скорые и машины экстренных служб.

На следующий день, 8 декабря, Минздрав уточнил информацию по пострадавшим. В общей сложности за медицинской помощью обратились 23 человека, еще четыре — в течение дня. Их осмотрели медицинские работники и назначили амбулаторное лечение.

«Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров», — добавили в ведомстве.