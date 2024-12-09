В Перми прокуратура проверит ДТП с трамваями, где пострадали пассажиры

Напомним, 7 декабря в районе цирка столкнулись два трамвая — один из них, «восьмерка», не успел затормозить и врезался в другой трамвайный вагон, «семерку», который остановился на светофоре. От удара пострадало более 20 человек. В салоне одного из трамваев разбились стекла, а к месту аварии незамедлительно подъехали скорые и машины экстренных служб.