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«Оглушило!?»: школьник потерял сознание после драки ремнями в Бурятии

Уголовное дело завели по факту драки в одной из школ Бурятии.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В одной из школ Улан-Удэ ученик упал в обморок после драки ремнями. Видео с произошедшим облетело социальные сети. Слышно, как ребята смеются, пока подросток теряет сознание.

— Оглушило?! — кричат школьники.

Ситуацией заинтересовались сотрудники городского комитета по образованию и уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия Наталья Ганькина.

— 8 декабря поступали обращения и просьбы разобраться в сложившейся ситуации. Сегодня выехала в школу, разбираюсь в причинах случившегося ЧП. Нужно понять, с чего и когда все началось. У любого агрессивного поведения всегда есть источник, — поделилась Наталья Ганькина.

В Следкоме завели уголовное дело, прокуратура организовала проверку.

— В публикациях, которые распространяются в социальных сетях, отмечается, что ранее насилие к пострадавшему ребенку со стороны других школьников применялось неоднократно, — рассказали в ведомстве.

В это время люди строят различные догадки. Некоторые утверждают, что это была вовсе не драка, а опасная детская забава «Собачий кайф». На данный момент ничего неизвестно, во всем предстоит разобраться правоохранителям.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительница Иркутска выделила детям доли в квартире после вмешательства судебных приставов.