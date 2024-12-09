«Оглушило!?»: школьник потерял сознание после драки ремнями в Бурятии

— 8 декабря поступали обращения и просьбы разобраться в сложившейся ситуации. Сегодня выехала в школу, разбираюсь в причинах случившегося ЧП. Нужно понять, с чего и когда все началось. У любого агрессивного поведения всегда есть источник, — поделилась Наталья Ганькина.