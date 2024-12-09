«Оглушило!?»: школьник потерял сознание после драки ремнями в Бурятии

В одной из школ Улан-Удэ ученик упал в обморок после драки ремнями. Видео с произошедшим облетело социальные сети. Слышно, как ребята смеются, пока подросток теряет сознание.
— Оглушило?! — кричат школьники.
Ситуацией заинтересовались сотрудники городского комитета по образованию и уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия Наталья Ганькина.
— 8 декабря поступали обращения и просьбы разобраться в сложившейся ситуации. Сегодня выехала в школу, разбираюсь в причинах случившегося ЧП. Нужно понять, с чего и когда все началось. У любого агрессивного поведения всегда есть источник, — поделилась Наталья Ганькина.
В Следкоме завели уголовное дело, прокуратура организовала проверку.
— В публикациях, которые распространяются в социальных сетях, отмечается, что ранее насилие к пострадавшему ребенку со стороны других школьников применялось неоднократно, — рассказали в ведомстве.
В это время люди строят различные догадки. Некоторые утверждают, что это была вовсе не драка, а опасная детская забава «Собачий кайф». На данный момент ничего неизвестно, во всем предстоит разобраться правоохранителям.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительница Иркутска выделила детям доли в квартире после вмешательства судебных приставов.