Уфимские медики перечислили симптомы ХОБЛ

Из-за того, что ХОБЛ тяжело и долго лечится, врачи призывают заняться профилактикой. Для этого необходимо отказаться от вредных привычек, лечить своевременно ОРВИ и грипп, заниматься спортом, а также сменить работу или место жительства, если они негативно влияют на здоровье.