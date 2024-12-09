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Уфимские медики перечислили симптомы ХОБЛ

Врачи из Уфы назвали ключевые симптомы ХОБЛ.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Башкирии рассказали, что такое хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)* и как она проявляется. По словам врачей Республиканского госпиталя ветеранов войн Уфы, в большинстве случаев ХОБЛ спровоцировано курением. Болезнь диагностируют у 80% курильщиков.

На ХОБЛ может указывать кашель, который является главным симптомом, мокрота, появляется голосовое дрожание, а также одышка.

Из-за того, что ХОБЛ тяжело и долго лечится, врачи призывают заняться профилактикой. Для этого необходимо отказаться от вредных привычек, лечить своевременно ОРВИ и грипп, заниматься спортом, а также сменить работу или место жительства, если они негативно влияют на здоровье.

*ХОБЛ — это общее название для ряда заболеваний, при которых наблюдается устойчивое нарушение движения в организме воздушного потока.

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