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В Волгограде УФСБ штурмом взяло набитый наркотиками дом

Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии с поличным задержали местного жителя при изготовлении очередной партии наркотических средств синтетической группы.

Как сообщили V102.RU в УФСБ по Волгоградской области, мужчина оборудовал нарколабораторию в одном из частных домов в Волгограде.

Оперативники обнаружили и изъяли специальное оборудование, прекурсоры, химические реактивы, готовое к сбыту наркотическое средство мефедрон массой 64,776 кг, а также химические реактивы весом более 1000 кг.

Оказалось, что мужчина «втемную» использовал своего знакомого, которого убедил сдать ему в аренду дом якобы для изготовления сельхозудобрений.

Следственным отделом УФСБ России по Волгоградской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК России.

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к организации преступной деятельности и легализации денежных средств.