Двум волгоградцам дали 25 лет тюрьмы за жестокое убийство незнакомца

Тракторозаводский райсуд Волгограда вынес суровый приговор двум местным жителям, жестоко убившим незнакомца. Один фигурант получил 13 лет, а второй 12 лет колонии строгого режима. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление произошло в августе прошлого года. Преступники устроили застолье и позвали местного жителя, которого они едва знали. Между ними случился конфликт, закончившийся дракой. Агрессивные приятели до смерти забили гостя кабелем.
— Его тело спустя закопали на приусадебном участке. Один из них забрал принадлежащие погибшему сотовый телефон, который впоследствии сдал в скупку, и банковскую карту, используя её в дальнейшем для покупки спиртного, продуктов питания, оплаты проезда и заправки автомобиля, — уточнили в региональном следкоме.
Сыщики приложили немало усилий, чтобы раскрыть это преступление. Они собрали достаточно доказательств вины фигурантов.