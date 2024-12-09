Двум волгоградцам дали 25 лет тюрьмы за жестокое убийство незнакомца

Тракторозаводский райсуд Волгограда вынес суровый приговор двум местным жителям, жестоко убившим незнакомца. Один фигурант получил 13 лет, а второй 12 лет колонии строгого режима. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление произошло в августе прошлого года. Преступники устроили застолье и позвали местного жителя, которого они едва знали. Между ними случился конфликт, закончившийся дракой. Агрессивные приятели до смерти забили гостя кабелем.