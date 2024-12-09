В Хакасии арестовали уроженца Украины, обманувшего участника СВО с жильем

Также он пытался украсть с банковской карты потерпевшего выплаты, положенные участникам СВО. При обыске у подозреваемого было обнаружено оружие и боеприпасы. В отношении него возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), покушении на мошенничество (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Подозреваемый арестован на два месяца.