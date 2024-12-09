В Хакасии арестовали уроженца Украины, обманувшего участника СВО с жильем

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Уроженца Украины арестовали в Хакасии по подозрению в мошенничестве в отношении участника специальной военной операции. Об этом говорится в сообщении регионального управления ФСБ.
«Сотрудниками органа безопасности на территории региона установлен индивидуальный предприниматель 1972 г. р., уроженец города Староконстантинова Украины. Указанное лицо, разделяя негативное отношение к проведению специальной военной операции, в августе этого года путем обмана склонило участника боевых действий на Донбассе к продаже квартиры в Саяногорске. Денежные средства от сделки в размере 2,3 млн рублей злоумышленник присвоил», — сообщили в ведомстве.
Также он пытался украсть с банковской карты потерпевшего выплаты, положенные участникам СВО. При обыске у подозреваемого было обнаружено оружие и боеприпасы. В отношении него возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), покушении на мошенничество (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Подозреваемый арестован на два месяца.