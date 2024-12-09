12-летняя девочка получила травмы в ДТП на свердловской трассе

Два человека, один из которых ребенок-пассажир, пострадали в ДТП под Березовским. Авария случилась днем 8 декабря на 45-м километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск.
По данным ГИБДД, 33-летний водитель грузовой автомашиной «Белава 1220R0» наехал на стоящую в крайней правой полосе автомашину Kia Sportage. В результате столкновения пострадала 12-летняя девочка — пассажир иномарки. Ее доставили в 9-ю горбольницу Екатеринбурга на машине скорой помощи.
Также травму получила 45-летняя женщина-водитель. Она самостоятельно обратилась в ЦГКБ № 23 Екатеринбурга, не госпитализирована, уточнили в региональной Госавтоинспекции.