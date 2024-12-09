«Украл голос и лицо»: мошенник притворился ректором университета, но прокололся из-за ошибки в одном слове

Мошенники, притворяясь ректором Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления в Улан-Удэ Игорем Сизовым, стабильно раз в пару месяцев атакуют подчиненных. Поэтому каждый в вузе предупрежден и вооружен. Однако в начале декабря аферистам удалось зайти дальше, чем обычно… Они украли у ректора голос и лицо, но он все же вовремя их распознал. Подробности — в материале КП-Иркутск.