«Украл голос и лицо»: мошенник притворился ректором университета, но прокололся из-за ошибки в одном слове

Мошенники, притворяясь ректором Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления в Улан-Удэ Игорем Сизовым, стабильно раз в пару месяцев атакуют подчиненных. Поэтому каждый в вузе предупрежден и вооружен. Однако в начале декабря аферистам удалось зайти дальше, чем обычно… Они украли у ректора голос и лицо, но он все же вовремя их распознал. Подробности — в материале КП-Иркутск.
«Приходится отвечать на любые звонки».
— Моя работа подразумевает постоянные переговоры вживую и по телефону. Поэтому приходится отвечать на любые звонки, даже с неизвестных номеров. В тот день позвонили в мессенджере. Меня это не смутило, ведь сейчас это не редкость, и я ответил, — вспоминает Игорь Сизов.
«Здравствуйте», — едва успел произнести ректор, как вдруг включился видеозвонок. Но собеседника не было видно. Ректор тоже поспешил выключить камеру. Незнакомец на другом конце провода представился курьером.
«Привез в ваш университет мониторы», — поведал аферист сочиненную легенду.
«Что за мониторы?», — переспросил ректор, слегка растерявшись.
Мошенник сообщил, что поступила заявка на доставку шести мониторов:
«Они у меня в машине. Через 10 минут буду у вас».
Однако ректор не мог понять, откуда техника. Уточнил у подчиненных, но и те впервые слышали про заказ.
Но спустя 10 минут преподавательнице университета пришло сообщение якобы от ректора. Фото: личный архив героя публикации.
Ошибка резанула слух.
— Вскоре курьер перезвонил и сообщил, что стоит у ворот вуза. У нас много корпусов разбросано по городу, поэтому я переспросил точный адрес.
«Улица КлючЕвская», — ошибка в названии адреса сразу резанула слух, ведь местные знают, что правильно произносить с ударением на «а».
— Звонящий назвал адрес главного корпуса, где я и находился. Попросил немного подождать, пока предупрежу охрану, чтобы открыли ворота. В это время я попросил начальника службы безопасности проверить доставщика и грузовик перед тем, как впускать на территорию университета.
Спустя несколько минут ректору перезвонили и сообщили, что у ворот никакой машины нет.
— Стало понятно — звонили мошенники. Первым делом предупредил коллег об атаке. Сделал посты в соцсетях и мессенджерах.
Записали приветствие.
Но спустя 10 минут преподавательнице университета пришло сообщение якобы от ректора. Аферисты даже отправили секундный видеокружок, где Игорь Сизов говорит: «Здравствуйте».
— Оказывается, во время видеозвонка лжекурьера аферисты успели записать мое приветствие. С помощью него надеялись убедить коллег, что это действительно я. К счастью, удалось быстро всех предупредить, поэтому никто не попался на удочку.
Кстати, во время переписки аферисты надеялись разузнать у преподавателей информацию об университете. Однако сибирячка сразу прекратила разговор. Однако по этой схеме мошенники далее сообщают о различных проверках, запугивая жертв. После же начинают требовать деньги. Оказавшись в подобной ситуации, Игорь Сизов советует не отвечать на незнакомые номера и не верить людям в интернете.