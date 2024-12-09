В Новосибирской области рейсовый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

«Тяжелых пациентов среди пострадавших нет. Двое отказались от госпитализации на месте. Девять человек на автомобилях скорой помощи медики транспортируют в больницы Новосибирска для уточнения характера травм и принятия решений о госпитализации», — приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Новосибирской области Ростислава Заблоцкого.