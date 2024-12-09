В Новосибирской области рейсовый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

НОВОСИБИРСК, 9 дек — РИА Новости. Девять человек пострадали в понедельник в дорожной аварии с участием рейсового автобуса в Новосибирской области, сообщает ГУМВД по региону.
По предварительной информации ведомства, в Новосибирском районе водитель автомобиля Isuzu Elf, совершая разворот, столкнулся с автобусом, который двигался по маршруту «Новосибирск-Чистоозерное», после чего автобус съехал в кювет и опрокинулся.
«В автобусе находились 43 пассажира. За медицинской помощью обратились девять человек. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия», — говорится в сообщении.
В свою очередь правительство Новосибирской области уточняет, что всего в аварии на Ордынской трассе пострадали 11 человек, однако двое отказались от госпитализации.
«Тяжелых пациентов среди пострадавших нет. Двое отказались от госпитализации на месте. Девять человек на автомобилях скорой помощи медики транспортируют в больницы Новосибирска для уточнения характера травм и принятия решений о госпитализации», — приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Новосибирской области Ростислава Заблоцкого.